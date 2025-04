Jak informują na swojej stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał 15 kwietnia nowelizację rozporządzenia ws. ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Po jego wejściu w życie maszyniści nie będą już musieli obowiązkowo podawać sygnału dźwiękowego Rp1 „Baczność”. Obowiązek taki pozostanie tylko w przypadku przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, które nie mają zabezpieczeń w postaci rogatek lub sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej.

Ludzie skarżyli się na hałas z lokomotyw — teraz będzie go mniej

Do zmiany przepisów skłoniły ministra skargi na uciążliwości związane ze stosowaniem tego sygnału od osób mieszkających w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych. Np. na trasie z Warszawy przez Poznań do zachodniej granicy państwa o długości 470 km sygnał dźwiękowy był podawany przez maszynistę 139 razy. Po zmianach ta czynność zostanie ograniczona do 9 razy.

Nowelizacja wprowadza też ważne zmiany w przepisach kolejowych służące poprawie przepustowości i funkcjonowania linii i bocznic, także w sytuacjach awaryjnych. Nowe rozwiązania poprawią też codzienne funkcjonowanie przewoźników kolejowych dzięki m.in. wprowadzeniu nowych tablic hamowania, wycofaniu ograniczeń prędkości manewrowych z towarami niebezpiecznymi czy umożliwieniu podawania sygnałów odjazdu pociągu pasażerskiego również przez konduktora (nie tylko kierownika pociągu, jak obecnie). Zniesiony zostanie nakaz oględzin technicznych pociągów z prędkością powyżej 120 km/h na stacjach zwrotnych, a próba hamulca będzie wydłużona z 12 do 24 godzin w przypadku, gdy zostało wyłączone zasilanie sprężonym powietrzem urządzeń hamulcowych. Ponadto zarządcy infrastruktury będą mogli uruchamiać projekty pilotażowe nowego systemu sygnalizacji.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem nowych tablic hamowania, które pojawią się 14 grudnia 2025 r., a więc w dniu wejścia w życie nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów 2025/26.