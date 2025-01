300 skarg na TV Republika. Czy będzie kara?

Jak zauważa Magdalena Bartosiewicz, radczyni prawna i partnerka w kancelarii BDDG, teoretycznie spółka może ponieść odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przez osoby nią zarządzające w wyniku przeprowadzenia odrębnego postępowania na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

– Aby jednak tak się stało, przestępstwo, za które skazany jest członek zarządu, musi co najmniej być wymienione w katalogu wskazanym w ustawie, członek zarządu musiałby działać w interesie spółki lub za jej zgodą, przestępstwo musiałoby przynieść spółce korzyść majątkową, a spółce należałoby dodatkowo wykazać m.in., że nie dochowała należytej staranności w wyborze lub nadzorze nad osobą skazaną lub niewłaściwie organizowała działalność, która nie zapobiegła czynowi – wylicza ekspertka. Dodaje, że w praktyce postępowania w tym trybie są w Polsce niezwykle rzadkie.

Jakie konsekwencje może zatem ponieść TV Republika, o ile w ogóle poniesie? Prof. Tadeusz Kowalski wskazuje na inne działania, jakie może podjąć KRRiT wobec nadawców naruszających przepisy. - Najczęściej są to wezwania do zaniechania naruszeń oraz kary finansowe. Nadawcy korzystają jednak z prawa do odwołania do sądów – przyznaje prof. Kowalski. Dodaje, że takie postępowania, zakończone prawomocnymi wyrokami, trwają wiele miesięcy a nierzadko nawet wiele lat.