Sprawa dotacji dla PiS. Czy PKW wybrnie z impasu?

W ubiegłym tygodniu doszło do głośnej wymiany pism między szefem PKW i ministrem finansów. Ten ostatni zwrócił się do komisji o wykładnię uchwały wydanej 30 grudnia, w której PKW ostatecznie przyjęła sprawozdanie komitetu wyborczego PiS. Co istotne, zgodnie z kodeksem wyborczym, minister Andrzej Domański powinien teraz wykonać uchwałę. Minister ma jednak wątpliwości, w jaki sposób tego dokonać. Wypłacać czy nie wypłacać należnej pełnej dotacji PiS-owi? Dylemat ten wiąże się ze stwierdzeniem zawartym w uchwale, zgodnie z którym PKW nie przesądza o tym, czy kwestionowana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest sądem i czy wydane przez nią orzeczenie, które było podstawą decyzji komisji, jest skuteczne.

Minister pyta PKW o wykonanie uchwały. Szef PKW odpowiada pytaniem na pytanie

W odpowiedzi na to pismo przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poprosił ministra o niezwłoczne wskazanie podstawy prawnej wniosku o wykładnię uchwały. Piłeczka, wraz z zadaniem poszukiwania podstawy prawnej, znalazła się znowu u szefa resortu finansów.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Ping-pong pomiędzy Domańskim a PKW. Czy sprawę pieniędzy dla PiS rozstrzygnie sąd? Trwa przerzucanie piłeczki w sprawie dotacji dla PiS. Minister finansów chce wyjaśnień w sprawie uchwały PKW, a szef komisji domaga się podstawy prawnej tego żądania. Na konkretną wykładnię szanse są jednak niewielkie. Pat może trwać dalej.

Pomocą ministrowi może służyć w tej sytuacji kodeks postępowania administracyjnego. Jak wskazuje prof. Krzysztof Urbaniak z UAM, podstawą prawną wniosku ministra może być art. 7 i 7b k.p.a. Zgodnie z nimi organy administracji publicznej współdziałają ze sobą i podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego oraz do załatwienia sprawy. Zgodność z prawem działania ministra widzi także były przewodniczący PKW sędzia Wiesław Kozielewicz. – Uważam, że minister jako organ wykonujący ma prawo zwrócić się do PKW o rozstrzygnięcie wątpliwości, które według jego oceny zachodzą i mogą uniemożliwić wykonanie czynności określonych w art. 150 kodeksu wyborczego – powiedział sędzia w ostatnim wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Co istotne jeszcze w tym tygodniu, w czwartek, PKW zbierze się na posiedzeniu, żeby zająć się m.in. kwestiami wyborczymi i rozstrzygnąć konkurs dla młodzieży „Wybieram wybory”. Jak ustaliśmy, część członków domaga się też rozważenia w pełnym składzie pisma ministra finansów. Czy daje to szansę na przełom, który zbliży sprawę dotacji PiS do długo oczekiwanego finału?