– Byłaby to jedynie cząstkowa regulacja, ponieważ dysponujemy badaniem NielsenaIQ za 2023 r., z którego wynika, że wolumen sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych versus cały rynek handlu detalicznego to ok. 2 proc. Mówimy zatem o zakazie sprzedaży alkoholu w kanale dystrybucji, który obejmuje całość sprzedaży alkoholu w Polsce na poziomie 2 proc. Oznacza to, że taki zakaz nie zmieni struktury sprzedaży alkoholu w Polsce i walki z nadużywaniem alkoholu, a jedynie naruszy zasadę konkurencji. Klienci, zamiast kupić produkt na stacji paliw, zostaną zmuszeni do zakupu w sklepiku naprzeciwko – zaznacza.



Krzysztof Kajda uważa, że wskutek takiego cząstkowego zakazu sprzedaż alkoholu i tak pozostanie na zbliżonym poziomie, ponieważ klienci kupią go w innym miejscu.

Aby uniknąć dyskryminacji przedsiębiorców, MRiT chce, aby ewentualny zakaz sprzedaży alkoholu w nocy obejmował nie tylko stacje paliw, ale także sklepy. Pomysł ten ma być jeszcze szeroko konsultowany.