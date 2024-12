Kolejny zwrot ws. subwencji dla PiS. Szef PKW przekazał nowe informacje

Sylwester Marciniak: mec. Kalisz często wprowadza w błąd opinię publiczną

W poniedziałek na stronie PKW opublikowano "Wyjaśnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące obiegowego trybu podjęcia uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 23 grudnia 2024 roku". Szef Komisji sędzia Sylwester Marciniak odniósł się w nich m.in. do twierdzeń mec. Ryszarda Kalisza, który jak czytamy "delikatnie mówiąc, często wprowadza w błąd opinię publiczną, mija się z prawdą i jako jedyny z członków PKW wypowiada się regularnie w mediach, nie mając ku temu doświadczenia w sprawach wyborczych".

Dalej Marciniak stwierdził, że mec. Kalisz, iż „nie czyta prawdopodobnie materiałów przesłanych przez KBW, natomiast je komentuje”. Ma na to wskazywać fakt, że „w obiegowym trybie podjęcia uchwał, najczęściej nie głosuje albo przysyła informacje po terminie (jak np. ostatnio w dniu 9 grudnia 2024 r.). A w bieżącym głosowaniu twierdził publicznie, że uchwał poddanych pod głosowanie jest 9, a to oznacza, że nawet nie przeczytał pisma wszczynającego tryb obiegowy, bowiem wskazane było w nim, że przedmiotem głosowania mają być 3 uchwały i ich tytuły zostały wymienione”.

Odnosząc się również do słów mec. Kalisza wyjaśniono, iż w ubiegły poniedziałek 16 listopada "nie zapadła uchwała o odroczeniu rozpatrzenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość (...), albowiem zgodnie z art. 161 § 3 Kodeksu wyborczego, PKW podejmuje uchwały jedynie w zakresie swoich ustawowych uprawnień, a co więcej – Kodeks wyborczy, w przeciwieństwie do innych ustaw, nie przewiduje podstawy prawnej do odroczenia lub zawieszenia postępowania w sprawach wyborczych". Jako dodano, na tym posiedzeniu nie została podjęta przez Komisję żadna uchwała.

W piśmie poinformowano, że „wobec zgłoszenia sprzeciwu wobec podjęcia w trybie obiegowym uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość (...), w związku z art. 161 § 7 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym w przypadku gdy w wyznaczonym terminie członek Państwowej Komisji Wyborczej złoży sprzeciw, projekt uchwały rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej, zwołuję posiedzenie Komisji na dzień 30 grudnia 2024 r. na godz. 12".



Dlaczego sprawozdanie komitetu wyborczego PiS zostało odrzucone

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS pod koniec sierpnia. Powodem tej decyzji było naruszenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej. W konsekwencji zakwestionowano działania na kwotę 3,6 mln zł. O jakie naruszenia chodziło? Mowa o agitacji wyborczej podczas dwóch pikników wojskowych, prowadzenie działań wpisujących się w kampanię wyborczą przez osoby zatrudnione w Rządowym Centrum Legislacji oraz spot reklamowy resortu sprawiedliwości uznany przez PKW za zachęcający do głosowania na PiS.