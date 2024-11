– My takich sytuacji nie mieliśmy. Wszystko co było, to były składy lub darowizny zgodnie z ustawą. Nie stwierdzono i nie podano nam ani złotówki przykładu na nielegalne finansowanie – zaznaczył Kowalczyk, cytowany przez media. – Tym samym jest to oczywiste, że nie było żadnych podstaw do zakwestionowania naszego sprawozdania finansowego – podkreślił, oceniwszy, iż PKW nie stwierdziła żadnych naruszeń w związku z wydatkowaniem środków podczas kampanii.

Najpierw sprawozdanie komitetu wyborczego, teraz sprawozdanie partii

Powodem podjęcia takiej decyzji przez PKW było z kolei finansowanie Komitetu Wyborczego PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych – wcześniej złożone przez Komitet sprawozdanie z finansowania kampanii wyborczej również zostało odrzucone przez PKW. Wtedy to, dotacja podmiotowa dla PiS związana z prowadzoną kampanią wyborczą została zmniejszona z 38 mln zł o prawie jedną trzecią kwoty (tj. o ok. 10,8 mln zł - o tyle samo pomniejszona została wtedy wysokość rocznej, 26-milionowej subwencji, jaką otrzymywać miała partia w następnych latach). PKW nałożyła wtedy na PiS także obowiązek zwrotu ok. 3,6 mln zł na rzecz Skarbu Państwa.