Każdy z nas będzie zobowiązany do zabezpieczenia swojego lokum czujką pożarową od dnia 1 stycznia 2030 roku.

Kolejny w życie wejdzie obowiązek instalowania czujek w hotelach – tutaj ministerstwo wyznaczyło datę na dzień 30 czerwca 2026 roku. Chodzi nie tylko o hotele, ale o wszelkie pomieszczenia, budynki i lokale, w których świadczone są usługi hotelarskie. Obowiązkowa będzie co najmniej jedna na taki obiekt autonomiczna czujka dymu – chyba, że dana część budynku objęta jest systemem sygnalizacji przeciwpożarowej, zapewniającym przynajmniej równy poziom bezpieczeństwa co czujka.

Jako trzeci obowiązywać zacznie przykaz montowania czujek pożarowych w prywatnych mieszkaniach i domach. Każdy z nas będzie zobowiązany do zabezpieczenia swojego lokum w taki sposób od dnia 1 stycznia 2030 roku.

Ochrona przeciwpożarowa: obowiązki dodatkowych oznaczeń

Ponadto, w budynkach handlowych, magazynowych i produkcyjnych wprowadza się obowiązek oznakowania miejsc, w których łączą się ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianami zewnętrznymi i z dachem.

„Obowiązek ten będzie ich dotyczył, gdy ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddziela strefy pożarowe o powierzchni co najmniej 2000 mkw. każda, a ściany zewnętrzne co najmniej jednej strefy pożarowej wykonane są z materiałów palnych lub w co najmniej jednej strefie pożarowej gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000 MJ/mkw” - informuje Polska Agencja Prasowa.