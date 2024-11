Przejazdy kolejowe lekceważone przez kierowców. "Kary nie pomagają"

Są też kierowcy, którzy nawet na przejazdach strzeżonych ignorują opuszczone szlabany i próbują się przez nie przebić. Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego mówi „Rzeczpospolitej”, że każdego roku na polskich torach dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Analiza przedstawionych przez nią statystyk dotyczących wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych pokazuje skalę problemu.

– Tylko we wrześniu tego roku doszło do 16 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych. Od początku roku zanotowano 125 takich zdarzeń, w wyniku których 33 osoby zginęły, a 15 zostało ciężko rannych. W tym samym okresie doszło również do 26 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych, w wyniku których zginęło 18 osób, a 5 osób zostało ciężko rannych – podaje Maria Dąbrowska-Loranc.

Jak poprawić bezpieczeństwo na przejazdach?

Czy można coś zrobić by ten nie najlepszy stan rzeczy poprawić?

– Jednym z kluczowych elementów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych jest edukacja kierowców. Kampanie informacyjne powinny się zatem skupiać na zwiększeniu świadomości na temat zagrożeń związanych z przekraczaniem torowisk oraz na zasadach bezpiecznego zachowania się na przejazdach. Kolejnym krokiem w poprawie bezpieczeństwa wydaje się rozbudowa systemu red-light, czyli systemu kamer, które rejestrują wykroczenia w postaci wjazdu na tory, kiedy jest to zabronione – ten element prewencji może skutecznie zniechęcać kierowców do łamania przepisów, tym bardziej, że są one dotkliwe dla kieszeni kierującego pojazdem – mówi Maria Dąbrowska–Loranc.

O jakich karach mowa? To 2 tys. zł mandatu i 10 punktów karnych za objechanie opuszczonego szlabanu lub wjechanie na przejazd w czasie jego opuszczania i podnoszenia (recydywa to już 4 tys. zł). Identyczna kara – 2 tys. zł mandatu i 10 pkt karnych grozi za wjechanie na przejazd w sytuacji, gdy nie ma możliwości zjechania z niego. Z kolei za wyprzedzanie na przejeździe kolejowym lub tuż przed nim grozi sankcja wysokości 1 tys. zł i 8 punktów karnych. 250 zł kosztuje wjechanie na przeciwległy pas ruchu w celu ominięcia pojazdu oczekującego na podniesienie szlabanu, a 300 zł za niezatrzymanie pojazdu w związku z umieszczonym znakiem B-20 “STOP”.