Oczywiście, że tak. Chce się zniechęcić myśliwych do polowań, za wszelką cenę im to utrudnić. Z powodu kosztu w wysokości kilkuset złotych za badanie część myśliwych zrezygnuje z łowiectwa, zwłaszcza seniorzy ze wsi. Minister Dorożała świadomie wprowadza społeczeństwo w błąd, mówiąc że pomysł badań okresowych dla myśliwych popiera ponad 90 proc. Polaków. Nie ma żadnych badań spełniających standardy statystycznych badań opinii społecznej, które by coś takiego pokazywały. A wypadki z udziałem myśliwych są bardzo rzadkie. Co więcej, nawet jeśli myśliwi zostaną zobowiązani do badań, to nie zmniejszy się ich liczba wypadków.

Dlaczego?

Ponieważ przyczyną wypadków, do których dochodzi z udziałem myśliwych nie jest stan zdrowia myśliwych. Jest nią nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią lub zasad wykonywania polowania. Przepisy te są bardzo rygorystyczne, np. nie pozwalają myśliwemu na oddanie strzału do nierozpoznanego celu. Żadne badania psychologiczne i lekarskie nie zmniejszą liczby osób łamiących prawo, czy to będą kierowcy czy myśliwi. Trzeba też podkreślić, że w ciągu ostatnich 21 lat zdarzyło się zaledwie 55 postrzeleń ze skutkiem śmiertelnym, co oznacza ok. 2,5 przypadków śmiertelnych w ciągu roku. A myśliwi wychodzą na polowanie w Polsce przeciętnie około 5 mln razy w ciągu roku, co oznacza, że statystyczne prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi jakiś nieuchwytny ułamek procenta! W żadnym z dotychczasowych wypadków powodem nie był stan zdrowia myśliwego.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Polscy myśliwi strzelali ślepakami w TSUE Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę o stwierdzenie nieważności nowelizacji unijnego rozporządzenia, które ograniczyło możliwość wykorzystywania amunicji śrutowej o wysokiej zawartości ołowiu.

Ambony myśliwskie służące do polowań miałyby być pod nadzorem organów budowlanych. Jak pan ocenia tę propozycję?