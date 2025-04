Z tego artykułu dowiesz się:

- czy prawo przewiduje granicę wieku dziecka, oddawanego do okna życia,

- czy są poszukiwani rodzice, którzy oddali dziecko do okna życia,

- czy rodzicom coś grozi za pozostawienie dziecka w oknie życia,

- co się dzieje z dzieckiem oddanym do okna życia,

- czy rodzic, który oddał dziecko do okna życia może je później odzyskać.