W uzasadnieniu pytania sędzia Żak argumentował, że w sprawach o alimenty mogą pojawiać się okoliczności uzasadniające ich podwyższenie przed zakończeniem procesu. A w postępowaniu uproszczonym nie można o to występować i niezbędne jest w takiej sytuacji wytoczenie kolejnej sprawy mimo, że owe okoliczności zaistniały jeszcze w czasie poprzedniego procesu. Kłóci się to z ekonomiką postępowania oraz istotą procesu o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych, którego celem jest dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania adekwatnych do jego aktualnych potrzeb oraz aktualnych możliwości zobowiązanego do świadczenia alimentów.

SN w składzie sędziowie Tomasz Szanciło, Ewa Stefańska i Kamil Zaradkiewicz wskazał, że sprawa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych z powództwa małoletniego wnuka przeciw jego dziadkowi, w której wartość sporu nie przekracza 20 tys. zł rocznie, podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Dla osób występujących o alimenty oznacza to, że w początkowej fazie sporu powinni sprawdzić w jakim trybie toczyć się będzie ich sprawa.

Sygn. akt III CZP 16/24