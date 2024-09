Doszło do roztrwonienia majątku z winy męża?

Wskazał, że art. 45 § 1 kodeksu rodzinnego, który reguluje rozliczenie małżonków, nie wyczerpuje ewentualnych rozliczeń i każdy z małżonków może żądać rozliczenia z tytułu nieuzasadnionego zbycia lub roztrwonienia przez współmałżonka składników majątku wspólnego. Roszczenie takie ma charakter odszkodowawczy i swą ogólną podstawę ma w art. 415 kodeksu cywilnego, może zatem obejmować nie tylko powstałą stratę, ale i utracone korzyści, które weszłyby do majątku wspólnego. I nie chodzi tylko o sytuacje, gdy uszczuplenie majątku wspólnego nastąpi po ustaniu wspólności (rozwodzie) ale też szkody wywołane działaniem (zaniechaniem) małżonka w stosunku do składników majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa, o ile to działanie było zawinione.

Prawomocne skazanie nie jest konieczną przesłanką rozstrzygnięcia sprawy cywilnej, także dlatego, że pojęcie winy w rozumieniu prawa karnego nie jest identyczne z pojęciem winy w prawie cywilnym. Choć małżonek nie miał (zapewne) bezpośredniego zamiaru zniszczenia jachtu, to - wbrew ocenie SO - mógł i powinien przewidywać, że wprawienie się w stan odurzenia alkoholem może skutkować ograniczeniem jego zdolności motorycznych, a jego reakcje nie będą adekwatne do okoliczności.

Innymi słowy małżonek miał świadomość, że może dojść do zdarzenia, w wyniku którego powstanie szkoda, i godził się na to. Nie był to więc jedynie nieszczęśliwy wypadek.

Sygnatura akt: II CSKP 2085/22