Alimenty z funduszu będą wyższe. O ile i od kiedy?

Fundusz alimentacyjny to państwowy system wspierania osób uprawnionych do alimentów (głównie dzieci), które nie mogą wyegzekwować ich od osób zobowiązanych do wypłaty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

Reklama

Nie każdy uprawniony może liczyć na świadczenie z funduszu w przypadku nieskuteczności egzekwowania alimentów. Muszą być spełnione jeszcze inne warunki. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat albo – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 lat. Bezterminowe jest dla niepełnosprawnych.

Konieczne jest też wystąpienia zagrożenia ubóstwem z powodu nieskutecznej egzekucji alimentów. Dlatego świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli miesięczny dochód rodziny nie przekracza określonej kwoty. Od 1 października 2023 r. to 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Nie wlicza się do niego świadczenia wychowawczego 800+.

Czytaj więcej Prawo rodzinne Alimenty z funduszu. Nowe kryterium dochodowe Od 1 października 2023 roku więcej osób może ubiegać się o wypłatę świadczenia z tzw. funduszu alimentacyjnego, gdyż wzrosło kryterium dochodowe.

Świadczenie alimentacyjne: jaka podwyżka i od kiedy

Obecnie, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł na dziecko. Ta kwota obowiązuje od października 2008 r., choć od tego czasu znacząco wzrosły koszty utrzymania.