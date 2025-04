Anna Cavazzini: to w żadnym wypadku nie początek „wojny technologicznej"

Przewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego, Anna Cavazzini zapewniła, że „dzisiejsza decyzja to w żadnym wypadku nie początek >>wojny technologicznej<< w odpowiedzi na nieprzewidywalną politykę celną Donalda Trumpa”. - To po prostu konsekwentne wdrażanie obowiązującego prawa UE. Obejmuje ono – w ostateczności – również możliwość nakładania kar na Apple i Metę na podstawie przepisów DMA, by zapewnić ich zgodność z europejskim prawem cyfrowym. Uniknięcie tego jest bardzo proste – firmy muszą po prostu przestrzegać prawa UE – dodała.