Sąd w szwajcarskim Muttenz pod Bazyleą wydał we wtorek 25 marca wyrok w sprawie byłych szefów FIFA i UEFA. Sepp Blatter i Michel Platini oskarżeni byli o korupcję. Dziś, podczas rozprawy apelacyjnej, usłyszeli wyrok uniewinniający – zakończył on trwający dwa i pół roku proces.

Sepp Blatter i Michel Platini uniewinnieni. Co zarzucano szefom UEFA i FIFA?

Jak donosi Reuters, Blatter i Platini zostali oczyszczeni z zarzutów korupcji, co do których prawdziwości od samego początku zaprzeczali. Po wcześniejszym uniewinnieniu mężczyzn w 2022 roku, szwajcarscy prokuratorzy wnieśli apelację. Chodziło o płatność w wysokości 2 mln franków szwajcarskich (ponad 8 mln zł), którą w 2011 roku Blatter zatwierdził na rzecz Platiniego, będącego byłym kapitanem i menedżerem reprezentacji Francji. Miało być to honorarium za konsultacje, jakich Platini udzielał między 1998 a 2002 rokiem – odroczenie zapłaty wyniknąć miało z braku środków finansowych po stronie FIFA.

– Po dwukrotnym uniewinnieniu nawet Biuro Prokuratora Generalnego Szwajcarii musi zrozumieć, że odniosło porażkę w tych postępowaniach. Michel Platini powinien być wreszcie pozostawiony w spokoju jeśli chodzi o oskarżenia kryminalne – stwierdził Dominic Nellen, prawnik Platiniego.

W wyniku skandalu, który wybuchł w 2015 roku, szefujący wówczas w UEFA Platini stracił szanse na objęcie kierownictwa nad FIFA po Blatterze. Ten ostatni zaś został zmuszony do odejścia z FIFA. Jak wskazał jego adwokat Dominic Nellen, toczący się proces i pojawiające się w nim oskarżenia miały ogromny wpływ na zawodowe i osobiste życie Platiniego. To one stanęły na drodze objęciu kierownictwa nad FIFA przez Platiniego w 2016 roku.