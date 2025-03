Jak informuje Prokuratura Krajowa, w dniu 6 marca Prokurator Generalny Adam Bodnar podpisał porozumienie o powstaniu setnego wspólnego zespołu śledczego z udziałem Polski, tzw. Joint Investigation Team (JIT). Zakłada ono współpracę prokuratury polskiej, ukraińskiej i łotewskiej. Na czym polega praca takich zespołów?

Setny zespół Joint Investigation Team z udziałem polski. Adam Bodnar podpisał porozumienie

Do zespołu weszli prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, a także prokuratorzy zagraniczni: z Prokuratury Okręgowej w Rydze i Prokuratury Generalnej Ukrainy.

Zespoły takie są specjalnym narzędziami współpracy międzynarodowej, opartymi na umowie między organami sądowymi i ścigania dwóch lub większej liczby państw. Powołuje się je, jak czytamy w komunikacie PK, na określony z góry czas i w konkretnym celu. Mają one za zadanie prowadzić postępowania przygotowawcze w sprawach karnych na terenie jednego lub kilku spośród zaangażowanych państw. Służą zaś przede wszystkim poprawie procesów zwalczania poważnej transgranicznej przestępczości.

„Jest to 100-tny JIT w którym uczestniczy strona polska” - przekazuje w komunikacie Prokuratura Krajowa. Jak czytamy: „W bieżącym roku, od stycznia do dnia 6 marca 2025 roku podpisano już 5 umów o utworzeniu lub o przystąpieniu Polski do już działających wspólnych zespołów śledczych”.