Do 11 grudnia trzeba rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości związane z wynikiem wyborów w USA

Rok 2020 był dość specyficznym rokiem wyborczym, ze względu na to, że dało się zauważyć duży wpływ pandemii na sposób prowadzenia kampanii. Z tego powodu wielu wyborców zdecydowało się na głosowanie korespondencyjne. A to stało się przedmiotem zażartych dyskusji co do sposobu zliczania tych głosów oraz momentu, w którym należy podawać do publicznej wiadomości ich liczbę. Łącznie odbyło się ok. 60 procesów sądowych zarówno na szczeblu stanowym jak i w sądach federalnych. Co ciekawe, nie zdarzyło się ani razu, by którykolwiek z sędziów rozstrzygających te sprawy stwierdził, że doszło do tak poważnych naruszeń procedury, by można było nie uznać wyniku wyborów. Ciekawe też, że wątek ten był w kampanii wyborczej przez Donalda Trumpa szczególnie eksponowany. I choć kilkukrotnie wspominał on, że być może Demokraci będą chcieli „ponownie ukraść wybory” to nie wracał do tego tematu tak często, jak można było się tego spodziewać. A szczególnie na początku kampanii wielu analityków uważało, że będzie to silny filar kampanii Trumpa, wskazujący na to, że „raz przegrałem, bo ukradli mi wybory, w związku z czym staram się ponownie startować i odzyskać Biały Dom”.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Czy Donald Trump będzie grabarzem demokracji? Nie można wykluczać i takiego schematu. Ale może być inaczej. Trump zrealizuje swoje obietnice uszczelnienia granicy, utrudnienia życia imigrantom, podniesienia ceł czy transakcyjności w polityce zagranicznej, ale nie przekroczy żadnej „czerwonej linii”.