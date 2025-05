Na chwilę przyleciała z Wielkiej Brytanii i zniknęła. Ciało 34-letniej Grażyny K. z Borzęcina znalezione w rzece

O głośnej sprawie zaginięcia Grażyny K. z Borzęcina koło małopolskiego Brzeska pisały zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie media. 34-latka wraz z rodziną na co dzień mieszkała w Wielkiej Brytanii, ale z początkiem stycznia 2019 r. przyleciała do Polski i dołączyła do przebywających chwilowo w kraju męża oraz syna.

Podczas krótkiej wizyty miała – według relacji medialnych – załatwić z Czesławem K. sprawy formalne związane z jej domem. Kobieta zniknęła w nocy z 3 na 4 stycznia – według pierwotnych relacji męża już rano nie było jej w mieszkaniu. Czesław K. wskazywał, że jego żona zapewne wcześniej wróciła do Anglii.

Ciało zaginionej po kilkutygodniowych poszukiwaniach znaleziono w rzece Uszwica w Bielczy (Małopolska). Jego stan – jak informowała prokuratura – wskazał, że już od dłuższego czasu znajdowało się w wodzie.

Mąż Grażyny K. zdążył wyjechać do Wielkiej Brytanii, a jego ekstradycję utrudniła pandemia i brexit

Czesław K. jeszcze na wolności zdążył wyjechać do Wielkiej Brytanii, a Sąd Rejonowy w Tarnowie wystawił za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Został on zatrzymany w lipcu 2019 r., ale proces jego ekstradycji – z powodu pandemii i brexitu – trwał aż trzy lata. Ostatecznie przewieziono go do Polski w maju 2022 r.

Mężczyźnie zarzucono, że feralnej nocy zabił żonę, a jej ciało wyrzucił do rzeki. Jak informowała wówczas prokuratura, domniemanym motywem zabójstwa mogła być zazdrość i kwestia rozliczeń majątkowych między małżonkami. Czesław K. nie przyznał się wtedy do zbrodni i odmówił składania wyjaśnień.