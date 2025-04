Prokuratura czeka na decyzję SN ws. immunitetu prokurator Magdaleny Z.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przejęła śledztwo, gdy sprawa stała się głośna w mediach. Wówczas postępowanie przyśpieszyło. Na początku kwietnia Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydała postanowienie o przedstawieniu Magdalenie Z. zarzutów z art. 177 par 2 kk w zw. z art. 177 par 1 kk (nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego).

"Z uwagi na to, że sprawczyni wypadku jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu ogłoszenie Magdalenie Z. zarzutów oraz przesłuchanie jej w charakterze podejrzanej będzie możliwe dopiero wówczas gdy zostanie uchylony przysługujący jej immunitet. W dniu dzisiejszym Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o zezwolenie na pociągnięcie Magdaleny Z. do odpowiedzialności karnej" - poinformowała rzeczniczka krakowskiej prokuratury prokurator Oliwia Bożek-Michalec.

Magdalena Z. była szefową Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu do marca 2024 r. Wcześniej była szefową Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe.