Zmanipulowane nastolatki początkowo broniły sprawcę

W grudniu 2023 roku do Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu wpłynęło zawiadomienie o różnych negatywnych zachowaniach Roberta S. Złożyła je jedna z pokrzywdzonych dziewczyn. Prokurator wszczął śledztwo, ale zostało ono zawieszone – nie udało się przeprowadzić czynności prokuratorskich z uwagi na nieobecność pokrzywdzonej w kraju. Przełom nastąpił w grudniu 2024 r., gdy pokrzywdzona wróciła do Polski i pojawiła się możliwość jej przesłuchania. Następnie prokuratorzy oraz policjanci w Międzyrzeczu i Gorzowie powiązali wątki, łącząc je do wspólnego prowadzenia. Od tego momentu postępowanie jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie.

Prokuratura przyznaje jednak, że sprawa jest trudna i delikatna. - Pracujemy z osobami, które zostały skrzywdzone w sposób bardzo perfidny – mówi prokurator-referent Andrzej Bogacz. – W sposób zaplanowany, zbudowany na dużym zaufaniu do osoby dorosłej, jaką jest przecież nauczyciel, do osoby, która powinna być opiekunem dla takich uczennic. Pierwsza przez nas przesłuchana dziewczyna powiedziała, że w wieku 13 lat skończyło się jej dzieciństwo. Zeznania pokazują, w jaki sposób było budowane zaufanie ze strony podejrzanego wobec dziewczyn. Było ono tak silne, że wcześniej pokrzywdzone broniły sprawcę, nie chciały rozmawiać o tym, co je spotykało, wręcz przeczyły faktom. Dlatego doszło do umorzenia pierwszego śledztwa – wyjaśnia.