Koniec głośnego procesu adwokata. Prokurator: Zachowanie jakby miał 13 lat

We wtorek przed Sądem Rejonowym w Olsztynie zakończył się proces Pawła K., adwokata oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku. To on mówił, że ofiary jechały „trumnami na kołach”.