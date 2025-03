Jak informuje PAP, sąd rozpocznie w poniedziałek o godzinie 12. Przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-TD) poinformowała, że zjawi się na nim przedstawiciel komisji. Nie podała jednak, kto nim będzie.

Dlaczego trzeba aresztować świadka Zbigniewa Ziobrę, by go przesłuchać?

Wniosek o zgodę na areszt dla Ziobry skierowała za pośrednictwem Prokuratora Generalnego sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa, która chce przesłuchać posła jako świadka. Były minister kilkakrotnie nie stawił się przed komisją, Ostatnim razem, 31 stycznia, Ziobro nie stawił się na wyznaczoną godzinę, bo udzielał wywiadu w TV Republika. Po zakończeniu został zatrzymany przez policję i doprowadzony do budynku sejmowego, w którym miał zostać przesłuchany przez komisję. Zdążył jeszcze udzielić krótkiej wypowiedzi na temat uznania komisji za nielegalną przez Trybunał Konstytucyjny. Gdy w końcu Zbigniew Ziobro przybył przed komisję, jej posiedzenie było już zakończone.

- Nie stawiłem się dobrowolnie przed waszą już nielegalną komisją, ponieważ gdybym się stawił, to zlekceważyłbym ten stan prawny, który w Polsce obowiązuje, do którego się odwołuję. Okazałbym, można powiedzieć, pogardę do polskiego prawa, świadom, że jest ono łamane w ten sposób poprzez działanie nielegalnego organu – tłumaczył się Zbigniew Ziobro.

Pod koniec lutego sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w celu zatrzymania i doprowadzenia go do aresztu i wyrażenie zgody na zastosowanie wobec niego aresztu do 30 dni. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 239 posłów, przeciw 194 posłów.