Okoliczności napaści we Wrocławiu przypominają zdarzenie, które wstrząsnęło opinią publiczną na początku 2024 r. 25-letnia Białorusinka Liza została wczesnym rankiem wciągnięta do bramy kamienicy przy ul. Żurawiej w centrum stolicy i brutalnie zgwałcona. Nikt z przechodniów nie reagował. Kobieta w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła po kilku dniach, nie odzyskawszy przytomności.

Sprawcą okazał się 23-letni wówczas Dorian S., który tuż po zdarzeniu wsiadł do tramwaju i pojechał do domu, a po drodze przeglądał ukradzione Lizie przedmioty, odrzucając te dla niego nieprzydatne. Odchodząc miejsca zdarzania, był przekonany, że młoda kobieta już nie żyje. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli duży nóż kuchenny i kominiarkę, prawdopodobnie użyte do przestępstwa.

W styczniu 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Doriana S. na dożywocie. Wyrok jest nieprawomocny.