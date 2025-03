Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie programu "Laptop dla ucznia"

- Wszystko wskazuje na to, że w czasie przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych, mogło dojść do sytuacji korupcyjnych, a w związku z tym, w trybie niejawnym, zostanie złożone zgłoszenie do prokuratury, które będzie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa przy organizacji tego przetargu – mówił Gawkowski na konferencji prasowej w lutym 2024 r.

Wraz z szefową resortu edukacji Barbarą Nowacką zapowiedział wówczas, że program "Laptop dla ucznia" zostaje zawieszony z powodu braku finansowania – poprzedni rząd (Mateusza Morawieckiego) nie zabezpieczył na niego środków. Ministrowie zapowiedzieli, że program będzie realizowany według nowych zasad pod nową nazwą "Cyfrowy uczeń". Jak informowaliśmy w lutym, wiosną Ministerstwo Cyfryzacji ma ogłosić przetarg na zakup setek tysięcy laptopów i tabletów dla uczniów w ramach tego nowego programu.

Czytaj więcej Polityka Rządowe laptopy dla szkół: Nie za darmo, nie dla wszystkich Rząd modyfikuje program PiS „Laptop dla ucznia”. Sprzęt trafi do szkół, a nie na własność ucznia. Pierwszeństwo mają biedniejsze regiony i szkoły gorzej wyposażone – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.