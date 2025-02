Jak wynika z ustaleń RMF FM, specjalny zespół śledczy działający przy Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu prowadzi 10 śledztw przeciwko szefostwu Służby Więziennej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Śledztwa dotyczą także ówczesnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Jakie dokładnie sprawy badają poznańscy śledczy?

Reklama

Czytaj więcej Służby mundurowe Zmiany w dyrekcji Służby Więziennej. Adam Bodnar powołał nowego zastępcę Minister Sprawiedliwości 24 stycznia 2024 roku powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Renatę Niziołek. Odwołany ze stanowiska został płk Maciej Konior.

Śledztwa w Służbie Więziennej. Prokuratura bada sprawy z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości

To do Poznania trafiają wszystkie postępowania, które wszczyna się po audycie w Służbie Więziennej. Według informacji pozyskanych przez reportera RMF FM, śledztwa dotyczą m.in. niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy oraz urzędników, przekraczania przez nich uprawnień oraz niegospodarności. Wśród badanych spraw znalazła się choćby zasadność rozbudowy zakładu karnego w Jaśle oraz likwidacji aresztu śledczego Warszawa-Mokotów – do tej ostatniej, według śledczych, miało dojść w wyniku przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści.

Czytaj więcej Służby mundurowe Służba więzienna wymaga wzmocnień Związkowcy działający w więziennictwie apelują do rządu o zatrudnienie tysiąca nowych funkcjonariuszy. By uniknąć w tragicznych zdarzeń, jak w lutym tego roku.

Dodatki służbowe, „Praca dla Więźniów” oraz szkoła resortu Zbigniewa Ziobry

Prokuratorzy badają także kwestie podnoszenia dodatków służbowych konkretnym funkcjonariuszom i nadawania im przedterminowo stopni oficerskich, dzięki czemu otrzymywać oni mieli wyższe uposażenia i nagrody. Wśród badanych spraw znalazła się także działalność przedsiębiorstwa „Pomet”, które wykonywało zlecenia dla służby więziennej, czy też działanie programu „Praca dla Więźniów” na terenie zakładu karnego w Rzeszowie.