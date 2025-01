Projekt zaostrzenia kar dla kierowców. Przepadek stanie się fikcją?

Projekt zmian w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, trafił już do wykazu prac legislacyjnych rządu. Przyjęcie go przez Radę Ministrów planowane jest w II kwartale 2025 r. Autor projektu, resort sprawiedliwości, chce, by uchwalone przepisy trafiły do podpisu prezydenta w pierwszym półroczu 2025 roku.

Reklama

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, projekt zakłada przede wszystkim wprowadzenie kar za nowe przestępstwo udziału i organizacji nielegalnych wyścigów oraz za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło przy rażącym naruszeniu przepisów czy zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz gdy sprawca brał udział w ulicznym wyścigu (tzw. zabójstwo drogowe).

W projekcie, którym ma zająć się rząd, znalazły się też zmiany zaostrzające przepisy w zakresie przepadku pojazdów, w stosunku do sprawców wypadków ze skutkiem śmiertelnym, rażąco naruszających przepisy ruchu drogowego, w tym na skutek wyścigu samochodowego. Jest też propozycja, by sądy orzekały przepadek pojazdu nie tylko wobec pijanych kierowców, ale także wobec łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Czytaj więcej Prawo drogowe Rząd szykuje bat na nielegalne wyścigi, driftowanie i jazdę na jednym kole Udział i organizacja nielegalnych wyścigów będzie przestępstwem. W kodeksie karnym znajdzie się też pewna forma tzw. zabójstwa drogowego, a więc śmiertelnego wypadku spowodowanego przez sprawcę biorącego udział w nielegalnym wyścigu czy rażąco naruszającego przepisy - ustaliła "Rzeczpospolita".

Współwłasność ochroni przed przepadkiem auta i pieniędzy?

Jak czytamy na stronach RCL, projekt przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie fakultatywnego orzeczenia przepadku pojazdu poprzez wprowadzenie obligatoryjnego orzeczenia przepadku pojazdu, a także "uchylenie przepisów, które wprowadzały skomplikowany system orzekania przepadku równowartości pojazdu, którego cechą charakterystyczną była nadmierna kazuistyka i liczne wyjątki".