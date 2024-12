Strażnicy więzienni nie muszą znosić obelg Łukasza Ż. Oto kary

Sprawy osadzonych na wokandzie Trybunału w Strasburgu

Na przykład, jak stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka, osadzenie w pojedynczej celi (zastosowane wobec Łukasza Ż.), nawet w przypadku, gdy wiąże się z relatywną izolacją, nie może być stosowane wobec więźnia przez czas nieokreślony. Co więcej, w celu uniknięcia ryzyka arbitralności należy podać istotne powody przedłużenia długotrwałego okresu izolacji. Dyrektywa humanitaryzmu wyklucza również ewentualne podtapianie, podduszanie czy zastraszanie osadzonych.

Pytanie jednak, co zrobić, kiedy osadzony jest agresywny, a swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i życiu strażników więziennych. Na pomoc przychodzi tu ustawa o środkach przymusu bezpośredniego, która stanowi w art. 11, że min. funkcjonariusz Służby Więziennej może użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego na przykład w razie konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby.

Awanturujący się osadzony. Czy funkcjonariusze mogą użyć broni palnej?

Zgodnie z art. 35 tej samej ustawy, decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego podejmuje sam funkcjonariusz, jeżeli dojdzie do usiłowania bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby. W skrajnym przypadku, dozwolone jest też użycie broni palnej.

Co kluczowe, powyższych środków trzeba używać w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości. Ponadto, broni palnej użyć można dopiero wtedy, jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania lub nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia.