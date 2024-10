Ekstradycja. Polska będzie mogła zapłacić za deportację

W obecnym stanie prawnym zaliczenie kosztów postępowania deportacyjnego do kosztów sądowego postępowania ekstradycyjnego budzi jednak poważne wątpliwości. W rezultacie MS, Prokuratura Krajowa czy sądy nie mają podstaw do ponoszenia kosztów deportacji przeprowadzanej przez państwo obce. Dodanie do art. 618 k.p.k. § 1 punktu 3a pozwoli – w sprawach, które na to zasługują ze względu na swoją wagę – do uznania kosztów deportacji do wydatków Skarbu Państwa w rozumieniu k.p.k.

– Moim zdaniem kwestia kosztów postępowania jest istotna, ale problemy związane ze sprawnością postępowań ekstradycyjnych, czy szerzej dotyczących międzynarodowej współpracy w sprawach karnych są dużo bardziej zniuansowane – mówi mec. Artur Pietryka z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

– W tego typu sprawach kluczowe znaczenie mają wzajemne zaufanie i lojalność wyrażające się w rzetelnym podejściu do współpracy przez organy ścigania różnych państw, w tym przede wszystkim do dzielenia się nawzajem informacjami i dowodami – zauważa adwokat, który dodaje, że istotnym problemem są też ograniczone zasoby.

– Niewielu jest bowiem śledczych, czy sędziów posiadających eksperckie przygotowanie do prowadzenia tych spraw, które z uwagi na wielość regulacji wymagających właściwego rozważenia i zastosowania, należą do kategorii spraw bardzo skomplikowanych – zaznacza mec. Pietryka.