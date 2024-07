Adwokat Romanowskiego: w mocy jest drugi immunitet

Pełnomocnik posła adw. Bartosz Lewandowski napisała na X, że uszło uwadze śledczych, że posła Romanowski chroni jeszcze drugi immunitet, wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z tego tytułu poseł Romanowski korzysta też z przywileju nietykalności osobistej.



"W przypadku woli pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, zatrzymania i tymczasowego aresztowania Prokuratura była zobowiązana wystąpić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie mu immunitetu w odpowiedniej procedurze. Potwierdza to nawet oficjalna strona internetowa Zgromadzenia Parlamentarnego RE, z którą chyba nikt się nie zapoznał (w załączeniu). Immunitet członka (zastępcy) Zgromadzenia wynika ze Statutu Rady Europy oraz Układu ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy z 1949 r., a także Protokołu dodatkowego." - czytamy we wpisie.

Adwokat dodaje, że Zgromadzenie przyjęło „Wytyczne co do zakresu immunitetu parlamentarnego członków Zgromadzenia”. Z przepisów rangi międzynarodowej wynika, że immunitet ma charakter gwarancyjny i chroni nie tylko samych członków i ich zastępców, ale również niezależność samego Zgromadzenia. Immunitet przysługujący Marcinowi Romanowskiemu ma mieć stały charakter, chroni go do zakończenia kadencji (art. 15 Układu).



Spektakularnie, ale spokojnie

Wcześniej, tuż po zatrzymaniu posła, mec. Lewandowski powiedział TVN24, że funkcjonariusze pojawili się w mieszkaniu jego klienta o godz. 13:56. Poseł po godzinie 15.30 został wyprowadzony z mieszkania i został przewieziony do prokuratury.

- Transportowany jest najpierw jeszcze do delegatury w celu dopełnienia formalności, a następnie będzie doprowadzony do Prokuratury Krajowej na czynności — przekazał adwokat.- Wedle moje wiedzy na dziś jest zaplanowane tylko przesłuchanie w Prokuraturze Krajowej - dodał.