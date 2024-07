Według prokuratury, Romanowski miał też polecać urzędnikom MS przygotowanie oferty dla stowarzyszenia Fidei Defensor starającego się o datację, by oferta ta spełniała wymogi formalne i merytoryczne. W następstwie tego stowarzyszeniu przyznano dotację celową z Funduszu w wysokości ponad 7 mln zł. W innym konkursie urzędnicy mieli sprawdzać i uzupełniać ofertę fundacji Mocni w Duchu.

Sprawa Romanowskiego. Liczne przekroczenia uprawnień

Prokuratura zarzuca też Romanowskiemu, że dopuścił do udzielenia wsparcia finansowego fundacji Lux Veritatis wiedząc o tym, że oferta tej fundacji powinna być odrzucona bo nie spełniała wymogów formalnych ani merytorycznych. W ten sposób przyznano ponad siedem mln zł (wypłatę również wstrzymano). Do tego śledczy wskazują, że podpisując umowę z fundacją Lux Veritatis Marcin Romanowski nie miał umocowania do wykonywania uprawnień dysponenta Funduszu Sprawiedliwości (w zastępstwie Ministra Sprawiedliwości). Niedopełnienie obowiązków – zdaniem prokuratury — miało też polegać na zawarciu umowy z Fundacją Profeto, na podstawie której przyznano tej organizacji ponad 43 mln zł w sytuacji, gdy nie spełniała ona zarówno warunków formalnych jak i merytorycznych.

- Nie mam wątpliwości, że działania prokuratury są działaniami na polityczne zlecenie i mają charakter oczywistych represji politycznych – mówił podczas komisji Marcin Romanowski, dodając, że prokuratora nie przedstawiła żadnych dowodów na wyrządzenie szkody czy osiągnięcie korzyści.

Głównymi dowodami w sprawie są zeznania Tomasza M., byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości, ale prokuratura dysponuje także dokonywanymi przez niego nagraniami i zapisami korespondencji elektronicznej, a także dokumentacją pozyskaną z MS.