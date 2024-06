Owoce zatrutego drzewa w sądzie. Sejm zdecyduje o zakazie

Rzecznik praw dziecka wydawał pieniądze swojego urzędu na polędwicę z krewetkami i luksusowe auta. I nawet jeśli w raporcie NIK nie będzie niczego, co wzbudziłoby zainteresowanie prokuratora, to przejdzie Mikołaj Pawlak do historii swego niedawnego urzędu jak krezus i sybaryta.