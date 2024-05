Hitler, Stalin i Pol Pot na koszulce. Niemiecki nauczyciel usunięty ze szkoły

Jak donosiły w środę 8 maja lokalne niemieckie media, nauczyciel w szkole wieczorowej w Wuerselen przyszedł na zajęcia ubrany w koszulkę z podobiznami dyktatorów. Według akwizgrańskiej policji, wśród twarzy widocznych na koszulce znajdowali się m.in. Stalin, Pol Pot, Mao Zedong, Idi Amin (afrykański dyktator, nazywany „rzeźnikiem Ugandy”) oraz Hitler. Mężczyzna prowadził zajęcia ze studentami ubrany w koszulkę do momentu, gdy — wezwana przez uczniów — zatrzymała go niemiecka policja.

Koszulka z wizerunkami dyktatorów. Niemieccy uczniowie zawiadomili policję

Nauczyciel został zwolniony do domu. Tego samego dnia, jak podaje Deutsche Welle, został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, a także zakazano mu wstępu do szkoły i kontaktu ze studentami. Koszulka zaś, do której zdjęcia na miejscu został zmuszony, została skonfiskowana przez policję.

Policja skonfiskowała koszulkę. Przyjęto skargę i poinformowano służby ds. walki z przestępczością polityczną.

Jak informują media, policja podjęła odpowiednie kroki w stosunku do mężczyzny. Rzecznik władz powiatowych w Kolonii poinformował, iż policja skonfiskowała koszulkę, przyjęła skargę na zachowanie mężczyzny, a także poinformowała odpowiednie służby ds. walki z przestępczością polityczną.

Zgodnie z niemieckim prawem, używanie symboli organizacji wrogich konstytucji jest karalne — za taki symbol uznać należy m.in. Adolfa Hitlera. Twarz dyktatora — aby zostało to uznane za przestępstwo — musi być pokazywana w sposób ikoniczny lub w połączeniu z jakimikolwiek innymi symbolami (np. swastyką).