Sprawa Lizy wstrząsnęła całą Warszawą, ale i Polską. Do brutalnej napaści doszło w nocy z soboty na niedzielę, z 24 na 25 lutego w Śródmieściu — pokrzywdzona kobieta została znaleziona nad ranem w bramie jednej z kamienic przy ul. Żurawiej. Od tego czasu 25-latka przebywała w szpitalu przy ul. Lindleya. Lekarze określali jej stan jako krytyczny. Kobieta w wyniku duszenia doznała niedotlenienia mózgu i pozostawała nieprzytomna. W piątek 1 marca rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poinformowała, że nie żyje 25-letnia Białorusinka, która została brutalnie zgwałcona w centrum Warszawy.

Reklama

Głośna sprawa gwałtu w Warszawie

Jak podawały media, napastnik, Dorian S., zaszedł swoją ofiarę od tyłu i przyłożył jej nóż do szyi. Dusząc kobietę i zatykając jej usta siłą zaciągnął ją do pobliskiej bramy. Nagą i nieprzytomną kobietę leżącą na schodach znalazł dozorca i to on powiadomił policjantów. Kilka minut później na miejsce przyjechali policjanci, którzy wezwali pogotowie ratunkowe.



Po otrzymaniu zgłoszenia od ochroniarza, który znalazł poszkodowaną kobietę, policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Okazał się nim 23-letni Dorian A. Namierzyli go i zatrzymali mundurowi ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Mężczyzna usłyszał zarzuty rozboju, przestępstwa na tle seksualnym oraz usiłowania zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Sprawca – Dorian S. – który dopuścił się tej brutalnej zbrodni, jest mieszkańcem Warszawy. Policja zatrzymała mężczyznę, kiedy wychodził z lokalu wynajmowanego na Mokotowie. Był zaskoczony interwencją – nie stawiał oporu.

Dorian S. usłyszy zarzut zabójstwa

Początkowo mężczyzna miał odpowiadać za rozbój oraz usiłowanie zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak donosi RMF FM, prokuratura chce zmienić zarzuty. Na decyzji śledczych zaważyły wyniki sekcji zwłok 25-letniej Białorusinki. Rozgłośnia wyjaśnia, że początkowo prokuratura nie miała dowodów na to, że napaść byłą bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety. Teraz zebrane dowody pozwalają na postawienie 23-latkowi zarzutu zabójstwa.