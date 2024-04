Zakończył się proces adwokatki ze Słupska. Jest oskarżona o usiłowanie zabójstwa

Zdarzenia miały miejsce 5 sierpnia 2022 roku na ul. Lelewela w Słupsku. Późnym wieczorem dwaj mężczyźni mieli zostać zaatakowani ostrym narzędziem przez pijaną kobietę. Jeden z nich został ranny w szyję i brzuch, drugi w pośladek. Napastniczka uciekła samochodem z miejsca zdarzenia. Nie odjechała jednak daleko, uderzyła autem w śmietnik i płot, po czym opuściła samochód. Po jej zatrzymaniu przez policję okazało się, że jest nią słupska adwokat, Katarzyna R.

Jak zauważa „Super Express”, sprawa jest dość skomplikowana. Wątpliwości budzi m.in. zarzut ugodzenia nożem. Gdy poszkodowany Mariusz K. zeznawał przed sądem w listopadzie 2023 r., okazało się, że jest pijany. Mężczyzna uciekł z sądu. Natomiast podczas rozprawy w styczniu 2024 r. przed sądem zeznawała jego znajoma i żona innego świadka, Marcina K., która niespodziewanie odwołała swoje wcześniejsze zeznania. Mariusz K. również nie potwierdził, że został zaatakowany przez Katarzynę R., tłumacząc, że był pijany i niewiele pamięta.

Prokurator żąda 12 lat i 7 miesięcy więzienia dla Katarzyny R.

W czwartek, 4 kwietnia 2024 r. zakończył się proces w tej sprawie. Odczytane zostały mowy końcowe. Polska Agencja Prasowa podaje, że Prokurator Prokuratury Okręgowej w Toruniu Arkadiusz Wolski wniósł o uznanie oskarżonej za winną zarzucanych jej czynów. Zażądał łącznej kary 12 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczenia środka zapobiegawczego w postaci terapii uzależnień, kwoty 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na 4 lata oraz zasądzenia kosztów procesu i opłaty.

W ocenie prokuratora materiał dowodowy wskazuje, że narzędziem przestępstwa był nóż, oskarżona zadała ciosy z dość znaczną siłą w newralgiczne narządy. Długość noża pozwoliłaby przebić szyję na wylot.

Obrońcy Katarzyny R. zażądali uniewinnienia oskarżonej od trzech zarzutów, w tym przestępstwa usiłowania zabójstwa. Nie kwestionowali tylko popełnienia czynu przeciwko policjantom. W ocenie obrony „oskarżenie opiera się na hipotezach i domniemaniach”. - Obrona jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest silniejsza niż atak. Ona działała w obronie koniecznej, to ona jest ofiarą. W mojej ocenie nie ma dowodów na to, by przypisać Katarzynie R. zamiar usiłowania zabójstwa. Mariusz K. upadł, gdyby chciała go zabić, wtedy zadałaby mu ciosy. A tak się nie stało - mówił adw. Marcin Malinowski.