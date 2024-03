Lista czynów, za których popełnienie Marcin K. został osadzony w zakładzie karnym (przestępstwa narkotykowe) lub za których prawdopodobne dokonanie był poszukiwany(porwania ze szczególnym udręczeniem i wymuszenia rozbójnicze), nie należy do krótkich. „Belmondziak”, znany także pod pseudonimem „Wściekły”, już wcześniej skazany był także za udział w tzw. gangu Szkatuły — jednej z najgroźniejszych w historii III RP grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Jej członkowie skazywani byli za zabójstwa, uprowadzenia z żądaniem okupu, wymuszenia haraczy, produkcję i użycie materiałów wybuchowych oraz produkcję, przemyt i wprowadzanie do obrotu narkotyków.

„Belmondziak” ukrywał się w Niemczech. Teraz umieszczono go w areszcie śledczym

Marcin K. ukrywał się, korzystając z dokumentów należących do innych osób i starając się zmienić swój wygląd. W wyniku intensywnych działań polskich służb, został on zlokalizowany w Niemczech. CBŚP porozumiała się z funkcjonariuszami Landeskriminalamt LKA 662 Berlin, doprowadzając w ten sposób do ujęcia „Belmondziaka”. 46-latka zatrzymano, gdy wychodził z siłowni.

Jak możemy przeczytać w komunikacie Centralnego Biura Śledczego Policji, mężczyzna „był poszukiwany na podstawie 3 listów gończych wydanych przez mazowiecki i pomorski pion PZ Prokuratury Krajowej i Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, m.in. w związku z podejrzeniem uprowadzenia osób ze szczególnym ich udręczeniem, do których dochodziło w latach 2000-2009 oraz bezprawnego pozbawienia wolności i wymuszeń rozbójniczych”. Teraz znajduje się w areszcie śledczym, do którego przewieziony został przez „łówców cieni”. Tam też ma pozostawać do dyspozycji Pomorskiego i Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.