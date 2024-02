Szerokie uprawnienie Prezydenta przewidziane w art. 39 Konstytucji w sprawie stosowania łaski nie różni się istotnie od podobnych prerogatyw przewidzianych w innych państwach demokratycznych. Większość komentatorów podkreśla jednak krytycznie, że prawo do uchylenia lub zmniejszenia prawomocnie orzeczonej kary służy najczęściej zastosowaniu wobec osób, które należą do tej samej co prezydent partii (ugrupowania politycznego).