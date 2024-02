14 listopada 2019 r. w Koninie śmiertelnie postrzelony przez funkcjonariusza policji został 21-letni Adam C. Z doniesień medialnych wynika, że policjant oddał strzał, gdy młody mężczyzna uciekał.

Po trwającym ponad dwa lata postępowaniu przygotowawczym prokuratura wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi, zarzucając mu nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka (art. 155 k.k.).

Postępowanie początkowo toczyć się miało przed Sądem Rejonowym w Koninie, jednak wkrótce przeniesione zostało do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Ze względu na szczególną wagę sprawy i możliwą zmianę kwalifikacji prawnej czynu, pełnomocnik, reprezentujący na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pokrzywdzonego, złożył wniosek o przekazania sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Kaliszu, jako sądowi I instancji. HFPC skierowała do sądu opinię popierającą wniosek pełnomocnika. Sąd Apelacyjny w Łodzi przychylił się do wniosku i sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Kaliszu w marcu.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła również opinię przyjaciela sądu. Wskazano w niej, że użycie śmiercionośnej siły musi być zawsze absolutnie ograniczone. W przypadku interwencji służb, powinny być zawsze podjęte działania w celu zapobieżenia spowodowaniu zagrożenia dla życia.

Wyrok zapadł w piątek 2 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu uznał Sławomira L. za winnego przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci Adama Czerniejewskiego. Funkcjonariuszowi wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności, orzeczono wobec niego również 6 lat zakazu pracy w Policji i nawiązkę.