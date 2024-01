Bartosz Tiutiunik, obrońca kierowcy wystąpił o list żelazny dla swojego klienta 4 października ubiegłego roku. Tego samego dnia na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich polskie służby we współpracy z lokalną policją zatrzymały Sebastiana M.

W piątek 17 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim nie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Odmowną decyzję podtrzymał Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Wobec łodzianina cały czas toczy się postępowanie ekstradycyjne. - "Postępowanie ekstradycyjne jest w toku, skierowany wniosek o ekstradycję jest procedowany. Oczekujemy na rozstrzygnięcie właściwych organów sądowych ZEA. Na tym etapie to po stronie tych organów należy podjęcie adekwatnych środków prawnych mających na celu zapewnienie udziału ściganego w postępowaniu ekstradycyjnym, a w przypadku decyzji o ekstradycji, doprowadzenie do skutecznego przekazania go do Polski, zgodnie z postanowieniami umowy ekstradycyjnej zawartej pomiędzy Polską a ZEA” – poinformowała portal brd24.pl Prokuratura Krajowa.

Co się wydarzyło na A1

Do tragicznego wypadku na autostradzie A1 doszło w sobotę 16 września ubiegłego roku. Tego dnia w wypadku w Sierosławiu (woj. łódzkie) w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego w zdarzeniu drogowym zginęły trzy osoby podróżujące samochodem kia — wracające znad morza małżeństwo z pięcioletnim synem. Po uderzeniu w bariery samochód stanął w płomieniach.