Co grozi posłowi?

Wszystko zależy od tego jaką prokuratura przyjmie ostatecznie kwalifikację prawną popełnionego czynu. Na pewno jest możliwa nawet kara pozbawienia wolności.

Jak wysoka?

To zależy. W tej sprawie nie mówimy tylko zakłóceniu obrządku religijnego. Prokuratura może przyjąć, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej kobiety, które poseł prysnął prosto w twarz gaśnicą proszkową. Nie wiem jak ten fakt ocenią biegli , na ile ten proszek jest niebezpieczny dla zdrowia. Jeśli jest to możemy też mówić o popełnieniu przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Czyli w gę może wchodzić co najmniej kilka przestępstw. Jeśli tak się stanie to możemy mówić o zbiegu przepisów do jednego czynu. Ostatecznie o karze zdecyduje sąd przyjmując kwalifikację po przeprowadzeniu postępowania.

Czy obecny kodeks karny jest wystarczający jeśli chodzi o karanie za tego rodzaju przestępstwa?

Całkowicie wystarczający. Podstawowy przepis, który, w mojej ocenie, może mieć zastosowanie w tej sprawie to art. 195 kodeksu karnego. Dotyczy on złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych. Cytując wprost: kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Pozostałe czyny, które mogą się w tej sprawie pojawić są także precyzyjnie opisane w obecnym kodeksie karnym.