Jak relacjonuje "Dziennik Łódzki", uzasadniając tak surowy wyrok sędzia Sławomir Wlazło podkreślił, że mimo iż od zbrodni minęło pięć lat, to oskarżony wciąż nie ma negatywnego stosunku do tego, co zrobił, a nawet jest wprost przeciwnie, gdyż uważa się za… pokrzywdzonego. Dlatego po odbyciu kary 25 lat więzienia wciąż byłby groźny dla otoczenia.