Surowe konsekwencje łamania zakazu prowadzenia pojazdu

Jednym z kluczowych elementów projektowanych zmian jest zaostrzenie sankcji wobec kierowców, którzy łamią sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Dlatego w przypadku naruszenia zakazu sąd będzie obligatoryjnie orzekać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i minimalne świadczenie pieniężne w wysokości 10 tys. zł. Będzie też można orzec przepadek pojazdu (przy okazji proponuje się odejście od orzekania przepadku równowartości pojazdu, jeśli jest to niemożliwe, na rzecz nawiązki dla Skarbu Państwa w kwocie przynajmniej 5 tys. zł).

– Projekt zmierza też do poszerzenia możliwości obligatoryjnego orzekania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu (art. 42 § 3) oraz wprowadzenia obowiązkowego przepadku pojazdu sprawcy przestępstwa drogowego (art. 44b § 1a k.k.). W obu przypadkach mamy do czynienia z sankcjami bezwzględnie oznaczonymi – zauważa prof. Sakowicz. Jak wyjaśnia, choć ustawodawca ma prawo określać, jakie zachowania stanowią czyn zabroniony, a także ustalać wysokość sankcji karnych, to jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona.

– Ustawa nie może pozbawić sędziego faktycznej możliwości orzekania o winie, jak i o karze stosownie do okoliczności danego czynu zabronionego i zebranych w sprawie dowodów, w zgodzie z własnym sumieniem. Ramy sankcji powinny być szeroko zakreślone, by umożliwić sprawowanie przez sąd wymiaru sprawiedliwości, polegającego na indywidualizacji sankcji i uwzględnianiu stopnia winy. Obligatoryjne orzekanie środków karnych dożywotnio idzie w przeciwnym kierunku – mówi prof. Sakowicz. Tłumacząc, że pozostaje to w sprzeczności z zasadami wymiaru kary, takimi jak zasada swobodnego uznania sądu w granicach ustawy co do rodzaju i rozmiaru sankcji karnej, zakaz wymierzania sankcji przekraczającej stopniem dolegliwości przypisany sprawcy stopień winy i zasada indywidualizacji sankcji karnej (art. 55 k.k.).

– Przedstawione zmiany zasadniczo cechuje populizm oraz wiara w to, że surowa sankcja zmieni rzeczywistość. Tak jednak nie będzie i za rok, za dwa znów będziemy podwyższać kary. Tylko prewencja, tj. monitoring na drogach, odcinkowe pomiary prędkości, kamery odczytujące tablice i identyfikujące, czy właściciel bądź współposiadacz pojazdu nie jest objęty zakazem prowadzenia, jak też więcej patroli policji, a także edukacja w zakresie bezpieczeństwa mogą zmienić rzeczywistość – pointuje prof. Sakowicz.