Parkowanie na chodniku. Piesi chcą zmiany przepisów, ministerstwo odpowiada

Piesi mają dość przeciskania się między samochodami zaparkowanymi na chodnikach miast. Postulują, by postój pojazdu na drodze dla pieszych był możliwy wyjątkowo i wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Co na to Ministerstwo Infrastruktury?