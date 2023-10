O całej sytuacji poinformowało rmf24 - 56-latek z Warszawy zainteresował funkcjonariuszy policji z olsztyńskiej grupy Speed, którzy patrolowali trasę S7 w okolicy Zieloego Grądu. Kierowca nie przestrzegał limitów prędkości, w momencie gdy policjanci uruchomili sygnały świetlne i dźwiękowe, zamiast się zatrzymać, przyspieszył.

Kolejnymi wykroczeniami jakie popełnił w czasie pościgu było wyprzedzanie przy przejściu dla pieszych, niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, nieużywanie kierunkowskazów, co więcej nowy rekordzista doprowadził do kolizji z dwoma innymi pojazdami. W terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 61 km/h, a w miejscu gdzie obowiązywał limit 120 km/h jechał aż 176 km/h. Za samo niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Po zatrzymaniu kierowca nie był wstanie wytłumaczyć swojej ucieczki przez policjantami oraz całej jazdy. Funkcjonariusze odebrali mężczyźnie prawo jazdy, a cała sprawa trafi na drogę sądową.