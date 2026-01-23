Studiują na najlepszych uczelniach świata, zakładają startupy, prowadzą badania o międzynarodowym znaczeniu. Łączy ich ciekawość, pracowitość i doświadczenia wyniesione z konkursów STEAM (science, tech, engineering, art, math), dzięki którym stawiali pierwsze kroki w nauce i innowacjach. Wielu z nich zdobywało tam nagrody, a później reprezentowali Polskę w świecie oraz kwalifikowali się do innych prestiżowych wyróżnień w kraju i zagranicą.

Odwaga, która zaczyna się od ciekawości

Dla Aleksandry Kobyłeckiej – dzisiaj studentki medycyny na Uniwersytecie Paryskim i Młodzieżowej Delegatki RP przy ONZ – wszystko zaczęło się od spotkań z pacjentami i… odwodnienia. Pracując przy dwóch projektach medycznych, mówiła sobie, że „najważniejsza jest pokora i umiejętność słuchania innych”. Konkurs Explory organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii dał jej poczucie, że warto „odważyć się wystartować”, nawet jeśli droga wydaje się za trudna.

Kornelia Wieczorek, laureatka konkursu „Rzeczpospolitej” – Młody Wynalazca. Szukamy polskiego Sama Altmana 2024 oraz reprezentantka Polski na Regeneron International Science and Engineering Fair 2024, największego na świecie konkursu naukowego dla młodzieży szkolnej, zwanego “olimpiadą Noblistów”, została w 2025 roku wyróżniona przez magazyn TIME w pierwszym w historii zestawieniu Girls of the Year. To jedyna Polka w gronie 10 młodych liderek świata. Wcześniej trafiła na listę 100 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce magazynu Forbes - jako jedna z najmłodszych w historii. Jej projekty ekologiczne i medyczne łączą innowacje z odpowiedzialnością społeczną.

Nina Cielica swój projekt zaczęła od filiżanki kawy. Zmienność wirów przypominała jej chmury na Jowiszu - tak narodził się „Huragan w filiżance”, badanie, które zaprowadziło ją w czasie pandemii na Regeneron ISEF odbywający się wyjątkowo online, a później, poprzez studia na Uniwersytecie Śląskim i University of Groningen, na doktorat w prestiżowym Princeton University, w Mechanical & Aerospace Engineering. „Explory rozpędziło moją karierę naukową” - mówi jasno zwyciężczyni Explory 2021. „Nie ma się nic do stracenia. Najgorsze, co można usłyszeć, to odmowa”.

Projekt, który staje się impulsem do biznesu

Piotr Lazarek jako 17-latek skonstruował łazika – autonomiczny pojazd prewencyjny do badania i analizy stanu gleby. Zdobyte nagrody wykorzystał by rozwijać dalej swój projekt: stypendium wydał na sfinansowanie pierwszych prac programistycznych nad systemem obrazowania dla rolnictwa precyzyjnego a dzięki wyjazdowi do USA podjął tam studia. Ukończył inżynierię komputerową na prestiżowym University of Pennsylvania z tzw. Ivy League oraz równolegle ekonomię w szkole biznesu Wharton. Jest jedynym w historii Polakiem, który zajął pierwsze miejsce na ISEF. Dokonał tego w kategorii Inżynieria Środowiska w 2018 roku, co otworzyło mu drogę do dalszej kariery. Po powrocie do Polski założył startup Nirby Solutions, który wykorzystuje drony, dane satelitarne i analizy gleby w czasie rzeczywistym aby obniżać koszty nawożenia i zwiększać plony w rolnictwie. W 2025 roku został wyróżniony przez Forbes jako twórca „Najlepszego bootstrapowanego startupu w Polsce”, a kilka miesięcy później znalazł się na prestiżowej liście Forbes 30 Under 30.

Technologie tworzone z prawdziwej pasji

Piotr Węgrzyn przez cztery lata budował i usprawniał własny procesor komputerowy. Od zera. „To wszystko było ciężką pracą, ale było warto” - mówi. Dzięki temu doświadczeniu rozwija dziś, jako student Uniwersytetu Wrocławskiego, otwarty procesor RISC-V w ramach fundacji Kuźnia Rdzeni. Emil Pająk tworzy elastyczne struktury magnetyczne, które mogą zmienić robotykę miękką i medycynę. „Największą radość sprawiło mi wydrukowanie pierwszego elastycznego magnesu” - wspomina. Oliwia Raniszewska tworzy rozwiązania medyczne oparte na sztucznej inteligencji. Jej projekt Skin Preventer, wspierający diagnostykę dermatologiczną, powstał z połączenia medycyny i informatyki. „Najważniejsze są współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie” - mówi, podkreślając jednocześnie rolę edukacji zdrowotnej i pracy społecznej. Julia Maksimowicz stworzyła Therapiez - opatrunek wspierający regenerację skóry. Inspiracją były jej doświadczenia z wolontariatu, podczas którego zetknęła się z osobami w kryzysie bezdomności, często zmagającymi się z zaniedbanymi ranami. Później, podczas Akademii Leczenia Ran, zobaczyła, jak niewielkie z pozoru urazy mogą przerodzić się w długą, bolesną walkę o zdrowie. Therapiez może ograniczyć amputacje, skrócić hospitalizacje i realnie poprawić komfort życia pacjentów. „W pewnym momencie projekt zamienił się w cel” - mówi.

Konsekwencja, która prowadzi do sukcesu

Anna Skierska jest znakomitym przykładem na to, że konsekwencja popłaca. Startowała w konkursie Explory przez cztery lata z rzędu w latach, rozwijając swój projekt ogniw fotowoltaicznych. Za czwartym razem zdobyła główną nagrodę. Studiuje zrównoważony rozwój na Wageningen University & Research (WUR), czołowej uczelni na świecie w tej dziedzinie, klasyfikowanej na pozycji nr 2 w kategorii Environmental Sciences wg. QS World University Rankings. Natomiast Igor Kaczmarczyk przez wiele lat badał w liceum bakteriobójcze właściwości bursztynu, dzięki czemu wygrał staż w prestiżowym Weizmann Institute of Science w Izraelu, gdzie współpracował z noblistką prof. Adą Yonath, co otworzyło mu drogę do międzynarodowej kariery. Obecnie jest naukowcem, doktorantem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Grupie Badawczej Maxa Plancka.

Pokolenie, które działa

Choć ich ścieżki biegną od biomedycyny przez fizykę, ekologię, technologie satelitarne i nanoinżynierię, łączy ich jedno: determinacja, pokora wobec nauki i technologii oraz konsekwencja. Aleksandra Kobyłecka mówi: „Nie zakładaj, że coś jest za trudne, zanim naprawdę spróbujesz”. A Nina Cielica dodaje: „To ciekawość i odwaga są kluczem - reszta przychodzi z czasem”.