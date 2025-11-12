Zapytany , kiedy można spodziewać się jego powrotu do Polski, Zbigniew Ziobro odpowiedział: "Kiedy do kraju zawita praworządność, zawita także Zbigniew Ziobro na pewno. A jak szybko to będzie, zobaczymy".

Jak więc ocenić, czy nasz kraj jest krajem praworządnym? - To proste. Każdy może ocenić, czy nielegalne odwoływanie prezesów sądów, czy nielegalne likwidowanie systemu losowego przydziału sędziów na rzecz wskazywania odręcznie sędziów, którzy mają rozpoznawać sprawę, zaufanych ministra sprawiedliwości, to jest łatwe do oceny, czy system jest zgodny z prawem, czy też nie – wskazał polityk.

Zbigniew Ziobro o „świętych krowach”

Ziobro, któremu przypomniano podczas rozmowy jego własne słowa z czasów, gdy był szefem resortu sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, że "nie ma świętych krów", dziś uważa, że „każdy ma prawo bronić się przed bezprawiem”, a bezprawiem jest to, co robi Donald Tusk, „popełniając przestępstwo za przestępstwem”.

- Mamy do czynienia z przestępczą szajką, która dzisiaj rządzi Polską, a jednocześnie premierem jest człowiek, który ma legitymację demokratyczną, żeby tą funkcję pełnić, ale uznał, że sposobem poszerzania jego władzy i realizacji interesów władzy jest popełnianie świadomych czynów, które są sprzeczne z prawem – przekonywał Ziobro.