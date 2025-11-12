Rzeczpospolita
Zbigniew Ziobro nie wróci teraz do Polski? Powiedział, co musiałoby się stać

- Są fujarami do kwadratu, stworzyli fałszywe zarzuty, które w miazgę zostaną rozbite - powiedział poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w Polsat News o koalicji rządzącej. Podał też, kiedy wróci z Węgier do Polski.

Publikacja: 12.11.2025 21:08

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Leszek Szymański

Dorota Gajos-Kaniewska

Zapytany , kiedy można spodziewać się jego powrotu do Polski, Zbigniew Ziobro odpowiedział: "Kiedy do kraju zawita praworządność, zawita także Zbigniew Ziobro na pewno. A jak szybko to będzie, zobaczymy".

Jak więc ocenić, czy nasz kraj jest krajem praworządnym? - To proste. Każdy może ocenić, czy nielegalne odwoływanie prezesów sądów, czy nielegalne likwidowanie systemu losowego przydziału sędziów na rzecz wskazywania odręcznie sędziów, którzy mają rozpoznawać sprawę, zaufanych ministra sprawiedliwości, to jest łatwe do oceny, czy system jest zgodny z prawem, czy też nie – wskazał polityk.

Zbigniew Ziobro o „świętych krowach”

Ziobro, któremu przypomniano podczas rozmowy jego własne słowa z czasów, gdy był szefem resortu sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, że "nie ma świętych krów", dziś uważa, że „każdy ma prawo bronić się przed bezprawiem”, a bezprawiem jest to, co robi Donald Tusk, „popełniając przestępstwo za przestępstwem”.

- Mamy do czynienia z przestępczą szajką, która dzisiaj rządzi Polską, a jednocześnie premierem jest człowiek, który ma legitymację demokratyczną, żeby tą funkcję pełnić, ale uznał, że sposobem poszerzania jego władzy i realizacji interesów władzy jest popełnianie świadomych czynów, które są sprzeczne z prawem – przekonywał Ziobro.

Przypomnijmy, że we wtorek adwokat byłego ministra sprawiedliwości mec. Bartosz Lewandowski przekazał, że Zbigniew Ziobro zaproponował prokuraturze, by jego przesłuchanie przeprowadzono poza granicami Polski. Powód? Jak podał Lewandowski, "centrum spraw życiowych" posła PiS  od długiego czasu jest poza Polską. Polityk miał też przekazać dwa adresy do doręczeń korespondencji: w Brukseli, gdzie polityk mieszka z rodziną z uwagi na zatrudnienie swojej żony, oraz na Węgrzech.

Ziobro nie zmienia zdania: „Fujary do kwadratu”

Był też kolejny przypomniany na antenie cytat ze Zbigniewa Ziobry: "Liczę na was. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu".  Słowa te polityk PiS wypowiedział na pierwszym posiedzeniu Sejmu po przegranych przez PiS wyborach, gdy z ław poselskich Koalicji Obywatelskiej dobiegały w jego stronę okrzyki „będziesz siedział”. Ziobro nawiązał do głosowania w Sejmie w 2015 r., w którym zabrakło kilku głosów, aby postawić go przed TS. 

Okazuje się, że dziś Zbigniew Ziobro nie zmienił opinii co do sprawczości przeciwników politycznych, choć teraz prokuratura gotowa jest przedstawić mu zarzuty i go aresztować: - Są fujarami do kwadratu. Po pierwsze, stworzyli fałszywe zarzuty, które w miazgę zostaną rozbite. Jeżeli oni mi zarzucają, że usiłowałem przekazać z rachunku Ministerstwa Sprawiedliwości 14 mln na remont prokuratury i jest to dowód kierowania przeze mnie zorganizowaną grupą przestępczą i usiłowanie kradzieży 14 mln zł, na tym ma polegać ten przekaz, że ja kradnę pieniądze – mówił poseł PiS.


Źródło: rp.pl

