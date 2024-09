Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy przewidującej różne nowe formy wsparcia dla osób, które ucierpiały w wyniku ostatniej powodzi w południowo-zachodniej Polsce. W tym celu Rada Ministrów proponuje uzupełnić istniejącą już ustawę z 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, a także uzupełnić kilka. Wprawdzie na podstawie istniejących już przepisów tej ustawy rozpoczęło się wypłacanie zasiłków dla powodzian, ale rząd chce zaoferować pakiet zupełnie nowych udogodnień.

Powódź 2024: wsparcie dla dzieci powodzian. Tysiąc złotych dla dzieci

Nową propozycją jest jednorazowy zasiłek losowy w kwocie 1000 zł, przyznawany rodzicom dzieci w wieku szkolnym i odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne. Zasiłek taki byłby przyznawany niezależnie od dochodów rodziców. Wydawałby go wójt, burmistrz lub prezydent miasta w ciągu dwóch dni od otrzymania wniosku. Korzystanie z tego świadczenia ma być potem weryfikowane pod kątem tego, czy beneficjent rzeczywiście ucierpiał w wyniku powodzi.

W projekcie przewidziano też nowe zasiłki opiekuńcze. Będą one przysługiwały rodzicom zwolnionym z wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Inną sytuacja uprawniająca do otrzymania tego świadczenia będzie niemożność sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu powodzi – pod warunkiem że dziecko nie będzie uczęszczało do innej placówki. Zasiłek ten będzie przysługiwał również opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością w przypadku zamknięcia m.in. szkoły, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu powodzi.

Dodatkowe dni wolne od pracy dla powodzian

Dzisiejsza ustawa antypowodziowa przewiduje możliwość usprawiedliwionej dziesięciodniowej nieobecności w pracy z prawem do wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej. Projekt zakłada, że pracodawca będzie mógł ten termin wydłużyć. Przewidziano też dodatkowe 20 dni zwolnienia z pracy w celu usuwania skutków powodzi. W okresie tego zwolnienia pracownik ma mieć prawo do połowy swojego zwykłego wynagrodzenia. Pieniądze na pokrycie kosztów tych wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne mają pochodzić z Funduszu Pracy. Będą je przyznawali starostowie na wniosek pracodawców.