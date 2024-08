Do prokuratury trafiły zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z tym zdarzeniem. Po uchyleniu posłance immunitetu sprawa została skierowana do sądu. Została oskarżona o złośliwe przeszkadzanie w mszy świętej i obrazę uczuć religijnych. W marcu ubiegłego roku toruński sąd rejonowy umorzył tę sprawę z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Co istotne, postanowienie to zapadło na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy, o którą wnioskowała prokuratura. Rozstrzygnięcie to utrzymał jednak Sąd Okręgowy w Toruniu. Prokuratura nie dała za wygraną i skierowała do SN kasację w tej sprawie zarzucając m.in. brak przeprowadzenia postępowania dowodowego na rozprawie.

Scheuring-Wielgus: pokazuję hipokryzję Kościoła

W tej sprawie posłanka konsekwentnie nie przyznawała się do winy.

— Nie zrobiłam nic złego. Stanęłam w kościele przez niecałe 60 sekund wyraziłam swoją opinię na temat wtrącania się Kościoła w życie intymne Polek. To, co ja robię w kościele, to pokazuję przestępstwa, hipokryzję Kościoła. To działanie również temu służyło – mówiła Scheuring-Wielgus w ubiegłym roku w rozmowie z dziennikarzami.

Przed toruńskimi sądami toczyła się też sprawa męża posłanki Piotra Wielgusa. Postępowanie to zostało także umorzone, sądy nie dopatrzyły się bowiem znamion czynu zabronionego. Po kasacji prokuratury sprawą zajął się Sąd Najwyższy. W przypadku Piotra Wielgusa sąd ten uznał, że sprawa powinna zostać rozpatrzona na rozprawie, a nie na posiedzeniu i uchylił postanowienia sądów o umorzeniu. W konsekwencji mąż Scheuring-Wielgus ponownie stanie przed sądem.

Sygnatura akt: V KK 121/24