Dlaczego nakrętki są przymocowane do butelek? Wiceministra wyjaśnia

Wynika to z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która wdraża dyrektywę SUP (z ang. Single Use Plastics, czyli „tworzywa sztuczne jednorazowego użytku”, znanej również jako „dyrektywa plastikowa”). Jej celem jest zachęcenie konsumentów do tego, aby używali opakowania wielokrotnego użytku.

Nakrętki trwale przymocowane do butelek

- Pozostawienie nakrętki przy butelce lub kartoniku i wrzucenie opakowania do żółtego pojemnika jest najbardziej ekologicznym rozwiązaniem. Zakrętki niestety często zamiast do recyklingu, trafiają na składowiska odpadów lub do spalarni. To też jeden z odpadów najczęściej znajdowanych na plażach. Tymczasem zakrętki stanowią cenny materiał nadający się do recyklingu. To prawdziwie systemowe rozwiązanie, które faktycznie wpływa na poprawę stanu środowiska — tłumaczyła podczas niedawnej konferencji prasowej wiceministra klimatu i środowiska, Anita Sowińska.



- Wbrew temu, co mówią niektórzy, nakrętki trwale przymocowane do butelek to rozwiązanie wygodne, z którego od dawna korzystają np. najmłodsi. Już od wielu lat niektóre soki dla dzieci, a także wody mineralne pakowane są w butelki z przytwierdzoną zakrętką. Jeśli dzieci sobie radzą z piciem z butelki, to nie ma powodu, aby dorośli sobie nie poradzili - dodała.



Wiceministra: klienci mogą mieć ze sobą własny kubek

Kolejną zmianą, która wchodzi w życie od 1 lipca jest obowiązek umożliwienia przez przedsiębiorców zakupu napoju czy posiłku w alternatywnych opakowaniach wielokrotnego użytku. - Może to przyjąć różną formę – sprzedający może np. przestawić się na naczynia szklane lub z innego trwałego materiału, a na koncercie mogą być sprzedawane napoje w kubkach plastikowych, które rzeczywiście mogą być wielokrotnie użytkowane. Klienci mogą też mieć ze sobą własny kubek i uniknąć dodatkowej opłaty w wysokości 20 groszy - mówiła Sowińska.

Jak przypomniała, już od 1 stycznia 2024 r. jednostki handlu detalicznego, hurtowego, a także jednostki gastronomiczne i vendingowe (np. automatyczny ekspres na dworcu) zobowiązane są do pobierania opłat od konsumentów za kupno produktów jednorazowego użytku służących do pakowania żywności lub napojów oraz opłat za żywność i napoje spakowane w opakowania jednorazowego użytku. Opłata za zakup tych artykułów wynosi: