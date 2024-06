Kto zajmuje się protestem wyborczym

Protesty SN rozpoznaje w pierwszym etapie w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym. Te poważniejsze można też skierować na posiedzenie otwarte dla publiczności. Postępowania kończy opinia, że protest jest niezasadny bądź zasadny, a przy stwierdzeniu zasadności protestu trójkowy skład wskazuje, czy miały one wpływ na wynik wyborów.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów, na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej, SN w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej rozstrzyga o ważności wyborów lub nieważności choćby w części, np. danego europosła, i wtedy nakazuje w tym zakresie ponowić czynności wyborcze. Może też stwierdzić wygaśnięcie mandatów parlamentarnych i postanowić o przeprowadzeniu ponownych wyborów.

Dodajmy, że przy badaniu protestów wyborczych i postępowaniu w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do PE (na co SN ma 90 dni od wyborów) kodeks wyborczy odsyła odpowiednio do przepisów o wyborach do Sejmu.

Profesor Aleksander Stępkowski, sędzia rzecznik SN, powiedział „Rzeczpospolitej”, że zwłaszcza po zeszłorocznych doświadczeniach z jednoczesnymi wyborami parlamentarnymi i referendum sprawne rozpatrzenie protestów w tych wyborach będzie raczej drobnostką dla SN.