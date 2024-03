Zastrzega jednak, że mrożenie majątków, czyli czasowe odbieranie możliwości dysponowania przedmiotem prawa własności, samo w sobie jest zgodne z konstytucją i dopuszczalne. Oczywiście – jak wskazuje – pod pewnymi warunkami: musi ono odbywać się pod kontrolą sądu, służyć konstytucyjnie legitymowanym celom, a ustawowe przesłanki do takiego działania należy wskazać bardzo precyzyjnie.

Zdaniem prof. Górskiego osobną kwestią jest jednak szerszy problem „ekspansji ingerencyjnych przepisów, z którymi mamy do czynienia coraz częściej”. – Ustawa o kryptoaktywach może stać się kolejną dopuszczającą ingerencję w prawo własności i budzić wątpliwości co do systemowej proporcjonalności takich regulacji – uważa profesor.

W opinii eksperta na podstawie takich regulacji „w prawo własności – z nie do końca precyzyjnie wskazanych przyczyn – zaczynają ingerować różne organy państwa”. – Można powiedzieć, że powoli zaczynamy mieć już do czynienia z czymś, co określić należy mianem państwa policyjnego. A to jest już ogromnie niebezpieczne. Bardzo łatwo przychodzi nam bowiem składanie konstytucyjnie chronionych praw i wolności na ołtarzu np. „bezpieczeństwa państwa” czy „porządku publicznego” – pointuje Górski.

Tylko szybka blokada może być skuteczna

Emocje wokół sprawy studzi jednak Krzysztof Izdebski, prawnik i ekspert Fundacji Batorego oraz Open Spending EU Coalition. Jak zauważa, choć w projekcie nie ma bezpośredniej możliwości odwołania się od decyzji KNF, znalazł się w nim przepis odsyłający - w sprawach nieuregulowanych - do kodeksu postępowania karnego. - Z tego można próbować wyciągnąć wniosek, że to na jego mocy istniałaby możliwość złożenia zażalenia, ale w projekcie nie jest to wskazane wprost. Wygląda więc na to, że ustawodawca nie przewidział jednak możliwości odwołania się od decyzji o blokadzie założonej przez KNF – komentuje prawnik.

Zauważa jednak, że decyzja KNF również musi zostać sensownie uzasadniona. Zaś na czynności podjęte przez prokuratora zażalenie – i odwołanie do sądu – obywatelowi przysługują już bez wątpienia. - Oczywiście, że dla osoby lub podmiotu, który przez kilka dni nie ma dostępu do swojego rachunku lub możliwości dokonywania transakcji, a jego możliwości prowadzenia działalności gospodarczej zostają ograniczone, jest to problematyczne – przyznaje Krzysztof Izdebski. Jednak dodaje, że — choć w świetle prawa lepiej byłoby, gdyby takie odwołanie zostało przewidziane — nad jego brakiem nie warto rozdzierać szat.